Ranieri infinito | terza promozione con il Cagliari | quarta in carriera

(Di domenica 11 giugno 2023)Claudio: è laper lui alla guida del, lanella sua lunghissimaUnClaudioriporta ilin Serie A dopo un solo anno di purgatorio, dopo che i rossoblù hanno vinto la finale di ritorno dei playoff grazie al gol nel finale di Pavoletti.per il tecnico testaccino alla guida dei rossoblù dopo quelle del 1989 e 1990 (in due anni dalla C alla A). Lain, contando anche quella del 1994 con la Fiorentina sempre dalla seconda alla prima categoria.

"Un doppio appuntamento che fa parte nella mia storia personale: ho militato 8 anni nella Fiorentina, 9 nell'Inter, quasi tutta la mia carriera..Saranno Bari e Cagliari a giocarsi l'ultimo posto per la A, in una doppia finale playoff dal sapore forte. Si parte giovedì sera in Sardegna, con l'appuntamento decisivo ...