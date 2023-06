Ranieri | «Il mio gesto ai tifosi del Cagliari? Non capisco perché si debbano insultare gli avversari»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 giugno 2023) Claudio, allenatore del, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria a Bari 1-0 che ha riportato ilin Serie A. «Il mio dubbio, il dubbio diera non riuscire a fare l’impresa,mi ha fatto esplodere, mi ha fatto fare il giro dell’Europa, mi sentivo in debito. Il mio timore era tornare e non portare la squadra in Serie A, sarebbe stata una delusione enorme. «C’è che ci sono ragazzi con grande cuore, l’ho detto a loro: il Bari avrà dietro 60mila persone che soffieranno dietro ma noi abbiamo un popolo dietro. Abbiamo giocato una buonissima partita, certo loro hanno avuto occasioni ma come si fa a non far avere occasioni al Bari. «A Pavoletti non ho detto niente, lui è goleador, sapeva quello che doveva fare. «Non dico tutti ma parecchi verranno all’aeroporto, l’ho ...