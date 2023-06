Quiz patente | cosa sta facendo in retromarcia? Solo un genio conosce la soluzione

(Di domenica 11 giugno 2023) Unper laper tenerci allenati su parcheggi e: pensate di riuscire a risolverlo correttamente? Ecco come procedere. Anche oggi è arrivato il momento di un simpatico gioco che può aiutare tutti, sia chi lala deve ancora ottenere, sia chi ce l’ha già. Può capitare infatti che col tempo e l’abitudine alla guida, paradossalmente ci si possa dimenticare di alcuni principi e regole basilari del Codice della strada. Siccome non tutti passano le loro giornate a ripassare come funzionano certe cose, e le danno quindi per scontate, ecco un piccolo test per metterci alla prova. La questione riguarda, questa volta, parcheggi e, in situazione che possono capitare anche quotidianamente a chi guida. Nell’immagine deltroviamo quattro auto ...

...struttura che gli forniva le risposte esatte ai. Dalle ulteriori verifiche sulla scheda dell'esame, è emerso che il 24enne aveva superato la prova scritta per il conseguimento delladi ...Untelevisivo, una premi, un concorso a, l'esame a(come per la), ildi matematica . Sarebbero molti altri gli esempi in cui troviamo la parola. C'era anche una canzone, negli anni '80, che recitava " sì, la vita è tutta un" (di Renzo ......si propongono di fare attraverso modalità molto apprezzate dai ragazzi come il gioco -e gli ... Insieme ad argomenti normativi come quelli dellaa punti e dell'omicidio stradale si sono ...

Quiz patente, cosa sta facendo in retromarcia Solo un genio ... Rompipallone

Denunciato per tentata truffa un albanese di 24 anni sorpreso all’esame della patente con un cellulare e un auricolare nascosto sotto la maglia. Strumenti – viene detto in una nota delle forze dell’or ...La patente rimane per molti un sogno di autonomia. Ottenerla oggi è più facile, ma bisogna fare attenzione a non commettere passi falsi ...