(Di domenica 11 giugno 2023) L’azzurro Matteoha appena vinto il torneo ATP125 di, in Germania: sulla terra battuta tedesca il tennista italiano ha conquistato proprio 125 punti, che vanno ad aggiungersi ai 45 già incassati al Roland Garros la scorsa settimana., che lo scorso 8 maggio aveva raggiunto il precedente best ranking al numero 99, nell’ultima classifica ufficiale era 106° a quota 592, e domani scarterà i 16 punti dei quarti deldi Vicenza 2022, in scadenza naturale. Oltre a questi,perderà anche i 9 punti degli ottavi deldi Canberra 2023, torneo che uscirà dai migliori 19 risultati dell’azzurro. Il tennista italiano, dunque, sale con questo successo a quota 737, portandosi al 72° posto virtuale, certificando così il ...

Quante posizioni ha guadagnato Arnaldi con il Challenger di Heilbronn Pazzesco balzo in classifica! OA Sport

