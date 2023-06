Quando la radio annunciò la morte di Roger Daltrey degli Who e prese una colossale cantonata

Leggi su optimagazine

(Di domenica 11 giugno 2023) L’11 giugno 1966 le stazioniannunciarono la notizia delladi. Proprio lui, il frontmanWho. In quell’annoaveva 22 anni e solamente l’anno prima la band conquistò il mondo con l’inno My Generation, un monumento mod che ancora oggi fa scuola e negli anni ha conquistato un posto d’onore nell’olimpo del rock. Eppure, sull’onda del successo, gli Who avrebbero perso il frontman in circostanze poco chiare. Come per ogni storia strana e paradossale, anche in questo caso ci fu un antefatto. Il 30 maggio 1966 gli Who salirono sul palco del Festival Bill della Sincil Bank insieme ai The Kinks, ma nella formazione mancava Pete Townshend. Al suo posto c’era un roadie, quello che in Italia si chiama turnista. Perché? Pete era rimasto coinvolto in un ...