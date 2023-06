Pugnalata alla schiena | Pd | chi vuole rovinare l' Italia e la Meloni subito in Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) Prima o poi doveva accadere. Finora Paolo Gentiloni era stato sorprendentemente rispettoso del suo ruolo di Commissario Ue all'Economia, senza approfittare della divisa per sgambettare fraudolentemente il governo. Ha continuato a ripetere che Bruxelles sta lavorando proficuamente insieme al governo, che non bisogna preoccuparsi dello slittamento della terza rata, che tutto si sistemerà. Ma qualcosa, evidentemente, è cambiato. Saranno gli scivoloni del Pd, che di fatto stanno rendendo di nuovo il Pd contendibile (e Gentiloni il prossimo anno potrebbe trovarsi senza lavoro in), sarà la pressione dei suoi amici dem, che non hanno più carte da giocare, o forse l'atmosfera barricadiera della Repubblica delle idee a Bologna, una specie di festival dell'antismo. Sta di fatto chefine l'ex premier del Pd ha deciso ...