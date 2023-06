Puglia | in povertà relativa 440mila famiglie Coldiretti

(Di domenica 11 giugno 2023) L’indicatore diè dato dalla percentuale di individui che vivono incon un reddito disponibile equivalente inferiore ad una soglia diconvenzionale, data dal 60% della mediana della distribuzione del reddito familiare equivalente nel paese di residenza. (Da sito Statistica Emilia-Romagna) Di seguito un comunicato diffuso da: Salgono ad oltre 8 milioni i chili di cibo per lebisognose che sono stati raccolti negli ultimi cinque anni dagli agricoltori dellaattraverso le mobilitazioni per la spesa sospesa lanciate attraverso i mercati di Campagna Amica in Italia, quando insono 440 mila lein...

... quando insono 440 mila le famiglie inrelativa, raddoppiate in 1 anno dal 18,1% al 27,5%, anche a causa dei fenomeni inflazionistici e speculativi. Ad affermarlo è Coldiretti,......1% di abbandoni (dunque ci sono vette anche del 30%), inal 17,6%, in Campania al 16,4% e in ... Se fra l'altro si raffronta il tasso die di disoccupazione, insieme al disagio abitativo, ......progetti Nazionali finanziati da "Impresa Sociale Con i Bambini" in attuazione del fondo per il contrasto dellaeducativa minorile. "TERRA" ha messo in rete 6 Regioni (Lazio, Calabria,,...