“Pubblicità occulta alla masseria di Vespa | la Rai chiarisca” | i consiglieri Bria Pd e Laganà contro la copertura dell’evento del giornalista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) I vertici Raino se lainformativa del Forum inorganizzato da Brunopossa “configurarsi comea favore dell’attività imprenditoriale dello storico collaboratore di Viale Mazzini” e se la registrazione del programma Cinque Minuti all’interno della proprietà delnon rischi di “pregiudicare la credibilità e l’indipendenza dell’informazione pubblica”. Queste, in sintesi, le richieste racchiuse in una lettera all’ad Roberto Sergio, inviata daidi amministrazione Francescae Riccardo. La lettera è stata inviata anche agli altri componenti del Cda,commissione stabile per il Codice Etico, al magistrato della Corte ...