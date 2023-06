Probabili formazioni Italia-Spagna | semifinale Nations League 2022 2023

(Di domenica 11 giugno 2023) Ledi, match valevole per ladella UEFA. La Nazionale azzurra, dopo la mancata partecipazione ai Mondiali di Qatar, torna in campo per affrontare gli iberici e provare a portare a casa la finale della competizione continentale. Le furie rosse, dal loro canto, vogliono iniziare bene il nuovo corso dopo l’addio di De La Fuente e sperano di staccare il pass per l’ultimo anno. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di giovedì 15 nella cornice del Twente Stadion di Enschede e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1; lo streaming, invece, sarà affidato a Rai Play. Ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici Roberto Mancini e Luis De La ...

Questa sera alle ore 23 in campo la finale del Mondiale Under 20 tra Italia e Uruguay, leQuesta sera alle ore 23 Italia e Uruguay si sfideranno nella finale del Mondiale U20. Di seguito lescelte dei due allenatori. ITALIA U20 (4 - 3 - 1 - 2): Desplanches; ...Ecco dove vederla in TV e streaming e le. Uruguay - Italia Under 20: dove vederla in TV Come la semifinale, anche quest'incontro sarà trasmesso da Rai 2. Il calcio d'inizio è ...Questa sera alle ore 20:30 in campo la sfida dei playoff di Serie B tra Bari - Cagliari, leQuesta sera alle ore 20:30 in campo il ritorno della finale dei playoff di Serie B tra Bari - Cagliari BARI (4 - 3 - 1 - 2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, ...

Uruguay-Italia Under 20: le probabili formazioni Il ct dell’Italia Carmine Nunziata dovrebbe confermare lo stesso undici che ha affrontato Colombia e Corea del Sud, con il 4-3-1-2. In attacco ci ...Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Serie A questa sera alle 20,45 manda in scena un post scriptum: lo spareggio salvezza in campo neuto tra Spezia e Verona, arrivate entrambe al quart’ultimo posto ...