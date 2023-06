Principe William | il messaggio social dopo che i tre soldati sono crollati per il caldo | ' Condizioni difficili'

(Di domenica 11 giugno 2023) Nelle ultime ore, il, si è congratulato con le truppe per aver svolto un ottimo lavoro durante le prove finali in vista del Trooping the Colour della prossima settimana 'nonostante ...

Nelle ultime ore, il, si è congratulato con le truppe per aver svolto un ottimo lavoro durante le prove finali in vista del Trooping the Colour della prossima settimana 'nonostante le difficili ...Kate Middleton e ilpresenzieranno alla seconda incoronazione di Re Carlo in Scozia. Una conferma che in realtà non era così scontata dato che la cerimonia in programma a Edimburgo sarà decisamente meno ...Per ile ilHarry fu un 'tradimento freddo e palese' della loro defunta madre. Troppo pesante il contenuto, che includeva, ad esempio, il gossip secondo cui Carlo aveva una ...

Londra, alcune guardie reali crollano a terra per il gran caldo durante una parata col Principe William Repubblica TV

Nelle ultime ore, il principe William, si è congratulato con le truppe per aver svolto un ottimo lavoro durante le prove finali in vista del Trooping the Colour della prossima ...Nelle ultime ore, il principe William, si è congratulato con le truppe per aver svolto un ottimo lavoro durante le prove finali in vista del Trooping the Colour della prossima ...