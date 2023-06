Pride Roma | Bonino | Governo vede diritti come devianze

(Di domenica 11 giugno 2023) "Ritiro del patrocinio? Non ce ne frega niente, andiamo avanti anche senza. GPA reato universale? Obbrobrio giuridico, non so dove vogliano andare. Ivengono visti." Ha ...

... come ribadito dalla Cassazione e' un procedimento previsto in tante altre citta'." Ha dichiarato il sindaco diRoberto Gualtieri durante il corteo del2023 11 giugno 2023I diritti vengono visti come devianze." Ha dichiarato la ex senatrice di +Europa Emma Bonino al2023. 11 giugno 2023Non è stata solola sede del Gayci sono state manifestazioni altrettanto partecipate ad Avellino, Cuneo, Dolo, Foggia, Genova, Lecco, Messina e Pordenone.

La segretaria del PD, Elly Schlein, e' arrivata al corteo del Roma Pride 2023 tra gli applausi dei presenti che l'hanno salutata. Diverse le ...Ci sono figli da riconoscere, matrimonio egualitario e adozioni: su questo sfidiamo la destra. Renderlo reato universale Arma di distrazione di massa oltre che pagliacciata." Ha dichiarato il ...