Presentata l’edizione limitata Cupra Formentor VZN

(Di domenica 11 giugno 2023) Il SUV sportivo ottiene un nuovo livello di allestimento con dotazioni aggiuntive La nuovaVZN, una versione in edizionedella coupé-SUV sportiva del marchio spagnolo, presenta diverse aggiunte stilistiche personalizzate rispetto al modello di gamma V3N ed è ordinabile da subito a partire da 48.270 sterline, con un sovrapprezzo di 755 sterline

In piùdi quest'anno dovrà segnare'avvio di quel percorso di rinascita del centro storico, sede tradizionale del Festival, che'Amministrazione comunale ha programmato da tempo e che ...Nella sala consiliare di Palazzo dei Priori, è stataalla stampa2023 della 1000 Miglia che coinvolgerà Viterbo da martedì 13 a sabato 17 giugno. La 1000 Miglia 2023 per la prima volta registra la partecipazione di ben 420 auto (...E' partita dal Piave e dalla Livenza la terzadell'Operazione fiumi di Legambiente, che si avvale del ...saràa ... in provincia di Venezia, sono stati presentati i dati riguardanti'...