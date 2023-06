Premio Rotondi | a Mario Scaglia il riconoscimento speciale Mecenatismo

(Di domenica 11 giugno 2023) Bergamo. 500 medaglie, 450 placchette, 150 esemplari tra nielli, paci e crocifissi: si tratta della collezione più importante al mondo di questi oggetti, veri e propri capolavori di micro-scultura che coprono un arco temporale di 4 secoli, donata con grande generosità ad Accademia Carrara di Bergamo dall’ingegnere, appassionato collezionista di origini bergamasche. La Carrara, riconosciuta in Italia e nel mondo come Casa del Collezionismo con le oltre 260 donazioni dalla sua fondazione nel 1796 a oggi, grazie al recente lascito disi è arricchita di un importante corpus di opere (tra cui anche un dipinto di Evaristo Baschenis, Ragazzo con canestra di pane e dolciumi), che ha trovato ampio spazio nel rinnovato percorso espositivo del museo, inaugurato a inizio del 2023, nell’anno di Bergamo ...

Il 10 giugno 2023, alle ore 16.00, presso l'Auditorium Comunale di Sassocorvaro Auditore (Pesaro - Urbino) si tiene la XXVa edizione deldedicato ai salvatori dell'Arte. Tra i premiati anche il pianista, compositore e direttore d'orchestra pugliese Francesco Lotoro a cui viene assegnato il- EUROPA per il ...Sassocorvaro (PU) - È in programma sabato 10 giugno a Sassocorvaro la 25esima edizione del, prestigioso riconoscimento previsto da legge statale 111 del 2009, organizzato dall'Amministrazione comunale. La manifestazione vanta patrocini e collaborazioni importanti, tra cui, ...... il prefetto Luca, il sindaco Carlo Salvemini , il procuratore generale Antonio Maruccia, il Rettore dell'Università del Salento Fabio Pollice, per la prima edizione del'Falcone e ...

Il barlettano Francesco Lotoro vince il prestigioso Premio Rotondi per l'Arte salvata BarlettaViva

NOCI – Si sono separate dopo solo una stagione le strade tra mister Andrea Rotondo e il Futsal Noci. Il 44enne conversanese aveva preso le redini del Futsal Noci per la stagione 2022/2023 in cui la fo ...URBINO - Si cercano comparse per il film “Pasquale Rotondi un eroe italiano”. Un film dedicato al salvatore di circa 10mila opere d’arte italiane dalla distruzione e dal ...