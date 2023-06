Premier League di Karate a Fukuoka | Pietromarchi vince l’oro nei -75 kg

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 11 giugno 2023)– In attesa dei Giochi Europei, che si svolgeranno dal 20 al 24 giugno a Bielsko Biala, la Nazionale Italiana difesteggia le medaglie di due Azzurri alla terzadella stagione e aè andato a Lorenzoe il bronzo invece a Daniele De Vivo nel kumite. Lorenzola gara battendo l'avversario turco Omer Faruk Yurur, con il risultato a favore di 8-0. Daniele, che ha superato l'ucraino Zaplitny e con lo stesso risultato di 8-0, sale sul terzo gradino. Entrambi per la categoria dei -75kg. (foto@Fijlkam)