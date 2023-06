Preiti | «All’Inter bastano 2-3 pedine per rimanere competitiva!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 11 giugno 2023)si proietta sul mercato dell’Inter all’indomani della finale di Champions League persa col Manchester City. La dirigenza si sta già attivando PUNTELLARE ? Marcellosul mercato dei nerazzurri: «Per me l’Inter ha fatto una stagione straordinaria e importante, ha vinto due trofei, raggiunto la qualificazione in Champions e una finale di Champions. Ieri ai punti meritava più la squadra di Inzaghi. Ha bisogno veramente di poco per essere competitiva su tutti i fronti, dico 2-3. Bisogna capire cosa succederà con Lukaku, Onana e i rinnovi ma penso che i giocatori migliori rimarranno. La proprietà è all’altezza nell’individuare giocatori funzionali per puntare allo scudetto e ripresentarsi ad un’altra eventuale finale di Champions. Già hanno individuato quelle 2-3per fare bene anche il prossimo ...