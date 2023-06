Precari della scuola | tutte le novità da conoscere per il nuovo anno scolastico

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 giugno 2023) Bergamo.lein tema di immissioni in ruolo, corsi abilitanti, crediti formativi universitari (CFU), nuovi concorsi, tirocini per il sostegno (TFA) e graduatorie provinciali per le supplenze: la FLC-CGIL di Bergamo organizza un incontro-assemblea per il personale docente. L’appuntamento, aperto a tutti, iscritti e non, è per lunedì 12 giugno, dalle 14.30 alle 17.30 nella sala LamaCGIL di Bergamo di via Garibaldi 3. InterverrManuela PascarellaFLC CGIL nazionale, e Fabio Cubito, segretario generale FLC-CGIL di Bergamo. Ci si può iscrivere inquadrando il QR code nel volantino in allegato. In caso di superamentocapienzasala, verrà data la possibilità di ...