Pozzuoli | oggi vertice Sindaco | Protezione Civile ed Osservatorio Vesuviano

(Di domenica 11 giugno 2023) Si riporta il comunicato deldi, Gigi Manzoni, alla luce della forte scossa di questa mattina. “Cari concittadini, comprendo le preoccupazioni die degli ultimi mesi per via del susseguirsi degli eventi sismici sul nostro territorio. Non è semplice la convivenza con questi fenomeni e la scossa di questa mattina turba tutti Il Blog di Giò.

Sindaco di: 'Forte scossa stamattina ma nessun danno' 'Cari concittadini, comprendo le preoccupazioni die degli ultimi mesi ...Registrato dall'Ingv alle 08.44. Lieve scossa anche alle 8.17 Terremotoa Napoli, registrato in zona Campi Flegrei . La scossa, di magnitudo 3.6 , è avvenuta alle 08.nel territorio di, ......44 di questa mattina una forte scossa con epicentro che i vulcanologi hanno rilevato a est di Montenuovo, in prossimità della zona della Starza e di via Fasano a, di magnitudo 3.6 della ...

Terremoto a Napoli oggi: forte scossa in mattinata nei Campi Flegrei con epicentro a Pozzuoli ilmattino.it

"Siamo quotidianamente in contatto con i vertici dell'Ingv per il monitoraggio del fenomeno e ogni tipo di cambiamento di scenario sarà immediatamente comunicato" ...Un terremoto di magnitudo 3.6 ha interessato questa mattina la zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. La scossa è stata registrata attorno alle 8.44. L’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana ...