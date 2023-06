Pozzuoli | oggi vertice Sindaco | Protezione Civile ed Osservatorio Vesuviano

(Di domenica 11 giugno 2023) Altro evento sismico alle 10.50 di magnitudo 1.4, localizzato a mare nella zona “Cantiere”, si è prodotto a 3.5 km di profondità. Si riporta il comunicato deldi, Gigi Manzoni, alla luce della forte scossa di questa mattina. “Cari concittadini, comprendo le preoccupazioni die degli ultimi mesi per via del susseguirsi Il Blog di Giò.

... Generale di Corpo di Armata Andrea Rispoli , si è recato, 13 giugno, in visita presso la ...difficile territorio napoletano che comprende anche le isole di Ischia e Procida e la città di. ...Sebbene non ci sia attività eruttiva(l'ultima eruzione risale al 1538), il super - vulcano è ... Negli ultimi dieci anni, infatti, il terreno sottoè salito di circa 10 cm all'anno , ...Terremotoai Campi Flegrei La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, soprattutto in area flegrea: molta gente è scesa in strada nella zona che va daa Quarto . ...

Terremoto oggi Napoli, scossa magnitudo 3.6: Pozzuoli epicentro Adnkronos

Aversa (Caserta) - La città di Aversa possiede la più antica chiesa dedicata a Sant’Antonio di Padova, documentata già nel 1231, era dedicata in origine a ...POZZUOLI – Ancora lavori nel tunnel del Campiglione che collega Pozzuoli a Quarto. A partire da oggi, mercoledì 14 giugno, e fino a venerdì 16 giugno, sempre dalle 9 alle 17, sarà vietata la circolazi ...