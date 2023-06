Popular | testo e traduzione in italiano del brano di The Weeknd | Madonna e Carti Boi

(Di domenica 11 giugno 2023)il nuovopubblicato da The Weekend,Boi di cui condividiamo ilcompleto e lain. Il significato della canzone è incentrato sulle dinamiche della celebrità, che portano chi brama di essere famoso a comportamenti estremi. Intro:e TheI’ve seen the devil Down Sunset, in every place, in every face Yeah, uh Yeah, uh, uh Verse 1: TheTell me, do you see her? (Yeah) She’s livin’ her life (Uh) Even if she acts like she don’t want the limelight (Uh, yeah, uh, uh) But if you knew her (Yeah, uh), she lives a lie She calls the paparazzi, then she acts surprised, oh Pre-Chorus: TheOh, I know what she needs (Oh) She just want the ...

... voce recitante Francesco Mariozzi , violoncelloa cura di Michele Santeramo Musiche ... Daniele Ceva, Massimiliano Papaleo Venerdì 28 luglio - ore 21:30 Las Migas Spettacolo di Flamenco..."Vulgar" di Madonna e Sam Smith: ascolta la canzone Vulgar: ildella nuova canzone di Madonna ...sexy and free and we feel Uh You might also like Eat Your Man Dom Dolla & Nelly Furtado...con The Weeknd era solo l'antipasto sfizioso, perché il vero piatto prelibato Madonna ce l'... Impossibile stare fermi Sam Smith e Madonna: Vulgar, ilSpeak, b!tch, and say our fuc**ng ...

Madonna e The Weeknd in Popular, testo e traduzione del nuovo ... Tag24

Madonna e The Weeknd in Popular: testo e traduzione della nuova canzone per la serie tv The idol, diretta da Sam Levinson.