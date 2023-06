Pomezia | fucile a canne mozze per rapinare un autotrasportatore | 54enne incastrato dai video

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 giugno 2023) Accusato di tentata rapina, nei suoi confronti il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha emesso provvedimento restrittivo. E, su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia dihanno proceduto all’arresto delromano in esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia agli arresti domiciliari, per il reato di tentata rapina. Punta uncontro unL’uomo è gravemente indiziato di essere l’autore della tentata rapina, avvenuta lo scorso 5 maggio all’interno di un distributore di carburanti situato in via Ardeatina, altezza Divino Amore. È successo tutto in una manciata di secondi. Quella mattina unera stato avvicinato da ...