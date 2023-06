Pollo ai peperoni | semplice | gustoso | piacerà a tutti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 11 giugno 2023) Ilaiconquisterà grandi e piccini. Sentirete i gridolini di gioia provenire dalle boccucce dei più piccini mentre addentano queste coscette golose, mentre gli adulti, in silenzio, per una volta, gusteranno rapiti la carne tenera, avvolta da una crosticina croccante e gustosa. Insomma, in un’unica mossa, servirete un secondo da far leccare i baffi anche ai più esigenti, contorno compreso. Ad insaporire ulteriormente questa ricetta concorrono le cipolle e le olive nere, il timo e l’alloro, in breve: creerete magicamente un mix di profumi e sapori che manderà in brodo di giuggiole ogni componente seduto al vostro tavolo. Il tutto va prima cotto in padella, poi rosolato al forno per dorare in maniera perfetta la pelle dele renderla ancora più invitante. Che aspettate ancora? Mettetevi al lavoro, noi ...