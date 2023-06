Pnrr | Schlein a Meloni | ' togliere fondi a nidi errore imperdonabile da premier donna' **

(Di domenica 11 giugno 2023) Roma, 11 giu.(Adnkronos) - "Siamo preoccupati quando sentiamo che il governo potrebberisorse di progetti del Pnrr" come quelli che riguardano "i, Sarebbe unda parte di un governo guidato prima. Inon solo riducono le disuguaglianze ma sono un servizio fondamentale per le famiglie e aiutano il lavoro femminile". Così Ellyal Tg1.

Nel discorso di oggiprepara le sue proposte su sanità, lavoro, salario minimo, abolizione degli stage gratuiti, attuazione del, emergenza climatica, casa, autonomia differenziata. ...Conte in Puglia da Vespa: 'Sulla guerra in Ucraina non vedo nessuna svolta' Guerra Ucraina , campo largo, alleanze strategiche, rapporto col Pd e: il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte interviene a tutto campo all'ultimo ciclo di interviste della ...Abbiamo due proposte ampiamente condivise: 1) Retribuzione Minima Contrattuale; 2) Impresa 4.0 ampliata ad energia e ambiente e sostenuta da finanziamenti. Presentiamole". Emette un 'mi ...

Ultimo'ora: **Pnrr: Schlein, 'sì a collaborazione su occasione storica ... La Svolta

Nel discorso di oggi Schlein prepara le sue proposte su sanità, lavoro, salario minimo, abolizione degli stage gratuiti, attuazione del Pnrr, emergenza climatica, casa, autonomia differenziata.Il bentornato a Bersani in famiglia, il confronto franco con De Luca, alla vigilia della Direzione Pd. Intanto il campo largo è sempre più minato: Calenda ...