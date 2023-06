Pnrr | Calenda a Urso | ' ci si dia una mossa su uso fondi | meno chiacchiere e più fatti'

(Di domenica 11 giugno 2023) Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo presentato un progetto al ministroe al Governo su come usare idelnon spesi su Industria 4.0, ambiente e energia. Mi fa piacere che il ministro parli di Impresa 4.0 nella sua intervista, purtroppo questo non è il punto: il punto è che ci si dia unaa utilizzare idel. Se non sono in grado di farlo direttamente, lascino alle imprese il compito di investire e utilizzarli creando occupazione e sviluppo. Sule più". Così in una nota il leader di Azione Carloreplica al ministro

...scaricabarile verso UE consiglio a Urso di far ripartire gli investimenti usando industria 4.0 finanziata con soldiche il Governo non riesce a spendere '. Lo scrive su Twitter Carlo, ......delper l'approvvigionamento di armi e munizioni all'Ucraina è un solco profondo da colmare. Una posizione che nel Pd trova sempre più spazio. Su queste divisioni interne puntano i vari, ......che delle intenzioni di voto Euromedia si è occupata anche dell'opinione degli italiani sule ... In risalita, pur rimanendo basso, il gradimento verso, al 16,8%, e Renzi , all'11,6%

Pnrr, Calenda: “Il governo lo usi per far ripartire gli investimenti usando industria 4.0” Agenzia Nova

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo presentato un progetto al ministro Urso e al Governo su come usare i fondi del Pnrr non spesi su Industria 4.0, ambiente e energia. Mi fa piacere che il ministro p ...Pnrr, Renzi: 'Italia balbetta, governo manca di strategia' 10 giugno 2023 'C'è un ostacolo burocratico e chi lo contesta ha ragione. Io non sono uno di quelli che dice che dobbiamo difendere il ruolo ...