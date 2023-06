Playoff Serie B 2022 23 | regolamento | date | risultati

(Di domenica 11 giugno 2023) Al termine della stagione regolare, la terza squadra promossa inA sarà espressa dagli spareggi:/23 È il Cagliari di Claudio Ranieri la squadra vincitrice deie la terza squadra diB promossa inA dopo Frosinone e Genoa, che hanno concluso la stagione regolare del torneo cadetto piazzandosi ai primi due posti./23: il distacco fra la terza classificata, il Bari, e la quarta, il Parma, è stato infatti di sole 5 lunghezze, facendo scattare in automatico gli spareggi, che non si sarebbero invece disputati se la distanza in graduatoria fra terza e quarta fosse stata di 14 o più punti. I rossoblù hanno sconfitto in finale il Bari di Michele Mignani, ...

Tante le parate decisive, soprattutto neiper il servo che con carisma si è guadagnato il suo spazio nel cuore dei tifosi del Cagliari. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...Nell'anno in cui il Leicester retrocede inB , l'artefice del più grande miracolo calcistico, ... Fa un campionato di livello, sempre a ridosso deiche centra con un filotto di quattro ...Dopo il pareggio per 1 - 1 di giovedì scorso in casa, i sardi si impongono per 1 - 0 al `San Nicola´, nella finale di ritorno deidiB, grazie a un gol di Pavoletti al 94 . Tabellino ...

Segui con noi la diretta testuale del match Bari-Cagliari, gara di ritorno della Finale playoff di Serie B 2022/2023. LA CRONACA DEL MATCH 37' OCCASIONE CAGLIARI: Super… Leggi ...La Serie A 2023/24 ha definitivamente preso forma. Si attendevano oramai, solo le gare di questa sera e i verdetti sono arrivati. Alle ore 20.30 è iniziata la Finale di ritorno dei Playoff di Serie B.