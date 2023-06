Piper precipita in un canale a Cellole | due morti | sono padre e figlio

(Di domenica 11 giugno 2023) Incidente in volo, due: è successo questa mattina nel casertano. Il velivoloto aed è finito in un, nei pressi del...

Sono padre e figlio le due vittime dell'incidente che ha coinvolto un velivoloprecipitato a Cellole, in provincia di Caserta. Luigi ed Enrico Amatore, questi i nomi dei due deceduti, erano ...12 Intorno alle 11 di stamani, un aereo ultraleggeroè precipitato in un canalone a Cellole, nel Casertano. Recuperati i corpi dei due uomini a bordo, padre e figlio. Si tratta di Luigi Amatore, agente di Polizia locale in pensione, e di Enrico ...Incidente aereo questa mattina nel Casertano: unè precipitato a Cellole, piccolo comune della provincia di Caserta (Campania). Secondo quanto riferito sino ad ora, il velivolo si è schiantato in un canalone, in una zona non abitata. Non è ...

Caserta, precipita un Piper: morti padre e figlio Adnkronos

Incidente in volo, due morti: è successo questa mattina nel casertano. Il velivolo Piper è precipitato a Cellole ed è finito in un canale, nei pressi ...Incidente in volo, due morti: è successo questa mattina nel casertano. Il velivolo Piper è precipitato a Cellole ed è finito in un canale, nei pressi del ...