(Di domenica 11 giugno 2023), dopo l’ennesima stagione super, si prepara a vivere un’estate al top con sua. Sono sposati dal 2019, la? Il Napoli, in campionato, ha fatto il vuoto alle proprie spalle mettendo fine ad un digiuno durato 33 anni. Lo scudetto ha mandato in estasi la città ed il popolo azzurro che, nella prossima stagione, sogna di poter vivere altre soddisfazioni. Il club ha iniziato a lavorare con l’obiettivo di allestire una rosa ancora più competitiva ad alti livelli e capace di arrivare alle fasi finali della Champions League. Il restyling previsto passerà attraverso l’acquisto di giovani talenti e la cessioni di qualche big: il futuro di, ad esempio, è tutto da scrivere. Il polacco è stato dei principali trascinatori della formazione di Luciano Spalletti, mettendo a ...

Commenta per primo C'è un club di Serie A che presto potrebbe fare un tentativo per. Il centrocampista del Napoli è il grande sogno di Maurizio Sarri, che lo vorrebbe per rinforzare il centrocampo della sua Lazio: il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024, ..., centrocampista del Napoli, è stato protagonista di un video diventato virale sui social. Al polacco mostrano cos' è il panaro, una tipica tradizione partenopea. Una scena esilarante ...Il futuro dipotrebbe essere lontano da Napoli. Il centrocampista polacco è stato uno dei grandi protagonisti della stagione da scudetto ma la sua avventura a Napoli potrebbe essere giunta al ...

Piotr Zielinski, conoscete sua moglie Ha uno sguardo magnetico e un corpo perfetto Spazio Napoli

Grosso scippo alla Juventus da parte di Aurelio De Laurentiis, questa volta il Napoli fa sul serio! sul fenomeno della serie A, le cifre in ballo ...Calciomercato Lazio, tre innesti per crescere in vista Champions: ecco i rinforzi che chiede Sarri. Il tecnico chiede rinforzi di qualità e il presidente Lotito potrebbe accontentarli Secondo quanto r ...