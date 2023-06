Pet Shop Boys a Roma | tutto pronto per il concerto della band inglese

(Di domenica 11 giugno 2023) Martedì 13 giugno i Petsaranno alSummer Fest per l’unica data italiana del Dreamworld. Ed è dalla capitale che prenderà il via il tour europeo del gruppo musicale synth pop britannico formato da Neil Tennant e da Chris Lowe, per proseguire poi con le altre tappe che prevedono esibizioni a Parigi, Dublino, Helsinki, Copenaghen e il 9 luglio, nella data conclusiva, Göteborg. L’esibizione all’Auditorium ParcoMusica Il duo musicale salirà sul palco dell’Auditorium ParcoMusica Ennio Morricone, nella Capitale, per esibirsi a partire dalle 21. Sono tra gli artisti che hanno venduto il maggior numero di dischi, oltre 50 milioni di album inil mondo. Dal 1985 hanno realizzato 30 album, di cui 14 in studio, da cui sono stati estratti oltre 50 singoli, ...

Le righe con cui ci accingiamo a presentare il concerto dei Pet Shop Boys, che si terrà martedì prossimo alla Cavea dell'Auditorium, non vogliamo, non possiamo e forse neppure dobbiamo destinarle a chi non conosce questi due musicisti inglesi (Neil Tennant,

Il duo britannico di Neil Tennant, 68 anni e Chris Lowe, martedì 13 giugno in concerto all'Auditorium Parco della Musica. Un'estate all'insegna di tour e di concerti delle star internazionali quella che sta per iniziare per la nuova edizione del Roma Summer Fest, la rassegna estiva di concerti organizzata dalla Fondazione