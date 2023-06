Al momento sono 16 gli azzurri in gara nel challenger di(145.000 euro di montepremi su terra battuta): 15 già in tabellone e uno sicuro dalle qualificazioni. Gianmarco Ferreri ha pescato la testa di serie numero 1 dell'argentino Pedro Cachin (64), ...... in un chiave contemporanea e senza nostalgia, 11 giugno 2023 " L'ispirazione a progettare ...tredici secoli prima di Cristo. Lo scrittore, filosofo e comandante militare romano Plinio ...E qui entra in ballo anche quella diche, per questa parte della Valle umbra sud, ne ... Come la raccolta di firme per chiedere cheuna corsia del ponte resti aperta con traffico leggero ...

Perugia: almeno 16 su 32 sono giocatori italiani Tiscali

Nella serata di ieri i tifosi hanno inscenato nelle vie del centro storico un corteo. Non sono mancate le contestazioni a Santopadre ...Una piccola associazione che realizza grandi progetti. L’ultimo firmato da «La Gomena» è stato possibile grazie ad Alessandro Priorelli, fondatore e presidente dell’associazione con i dieci soci del d ...