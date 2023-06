Perché la Ferrari ha scritto una pagina di storia alla 24 Ore di Le Mans E un italiano non vinceva dal 2008…

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023)ha siglato quest’oggi una vera e propria impresa del motorsport vincendo a Lela 24h valida per il FIA World Endurance Championship. Il britannico James Calado è stato accompagnato da Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi sul gradino del podio, location del tracciato che sovrastava quest’oggi ben 300.000 mila persone. L’impresa di oggi è leggendaria, il 1965 segnava infatti l’ultima affermazione overall diche non primeggiava con due piloti italiani in un equipaggio dal 1963 quando vinse con Ludovico Scarfiotti e Lorenzo Baldini. Doppiamo, invece, tornare al 2008 per rivivere un acuto azzurro a Le, ‘Dindo Capello’ fu l’ultimo a vincere grazie ai colori di Audi Sport. Successivamente non abbiamo più avuto dei nostri rappresentanti nella top class, Toyota ha sempre puntato su ex ...