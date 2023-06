Perché è importante la nuova riforma sui migranti? La spiegazione a Omnibus

(Di domenica 11 giugno 2023) su Tg. La7.it - AdFrediano Finucci intervista Lorenzo Consoli per capire quali sono le conseguenze per l'Italia delladella politica europea sui...

Ad Omnibus Frediano Finucci intervista Lorenzo Consoli per capire quali sono le conseguenze per l'Italia della riforma della politica europea sui migranti concordata due giorni fa a Lussemburgo dai ...E'che i piu' rappresentativi rimangano nella squadra per essere competitivi. Oggi abbiamo dimostrato di essere forti davvero e di meritare questa finale, prima della partita tutti ..."Secondo me, èche la Russia senta di non avere molto tempo a disposizione", ha aggiunto ...due donne e una bambina di 9 anni morirono in un bombardamento aereo sulla capitale ucraina...