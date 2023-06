Per Noel Gallagher cori scatenati con i tifosi dopo la vittoria del Man City | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 giugno 2023), in tour negli Usa, hato la finale di Champions League in un bar di San Diego. L'ex Oasis,ssimo del Manchester, ha esultato al fischio finale per ladella squadra di Guardiola 1-0 contro l'Inter, si è commosso e poi si è unito aiche hanno cantato in coro 'Don't Look Back In Anger', classico inno della band mancuniana. Immagini da Twitter.