(Di domenica 11 giugno 2023) ROMA – Aumenti a due cifre quest’estate per i, alimento immancabile nella dieta estiva degli italiani, che sta registrando sul territorio sensibili rincari dei listini. La denuncia arriva oggi da Consumerismo No profit, che ha messo a confronto ideinelle varieitaliane. “Il prezzo medio deiha registrato in Italia a maggio un incremento medio delrispetto allo stesso periodo del 2022 – spiega il presidente Luigi Gabriele – A pesare sui listini di tale prodotto è l’incremento dei costi delle materie prime, dalle uova allo zucchero alla frutta, ma anche il caro-energia che determina aggravi dei costi di produzione. A crescere sono sia ideiin vaschetta venduti presso i supermercati, sia i prodotti ...

È una rivoluzione, ma non è l'unica perché Giacomo perfeziona il primo bancone"sciolti" e inventa il gelato d'asporto, una novità in Italia e in Europa. Giacomo Morra segue ogni aspetto ...... con rincari medi tra il +5% e il +10% sul 2022 che avranno effetto non solo sui menu dei ristoranti in spiaggia ma anche su acqua minerale, succhi di frutta, birre,cuiconsumazioni ,...Secondo il Codacons, i costiconsumare cibi e bevande presso i lidi aumenteranno , con ... ma anche su acqua minerale, succhi di frutta, birre e. L'aumento dei prezzi ha infatti portato a un ...

Per i gelati prezzi +22%, Firenze la città più cara Agenzia ANSA

Gustare un gelato questa estate costerà di più in tutta Italia. Lo indicano i dati dell'associazione Consumerismo No profit, secondo i quali il prezzo medio dei gelati a ...Secondo un noto analista, Apple avrebbe in programma di aumentare il prezzo di iPhone 15 di 100 Dollari per i modelli base e di 200 per le varianti 'Pro'.