Pd | Schlein a M5S | Terzo Polo e Avs | ' mettiamo avanti terreni comuni' **

Quanta gente c'è che vorrebbe sentirsi dire credibilmente "Venite qui che c'è un nuovo"".gli risponde, c'è corrispondenza di amorosi sensi: "Ilnon deve cullarsi in un'idea di ......una sfida per la segreteria di Elly, il progetto di una nuova sinistra, ma anche per i suoi oppositori, che lunedì in direzione (forse) daranno battaglia. Se non si sentono più a casa nel...Roma, 11 giu. E' stata unemozione oggi, da segretaria del, sentir dire queste parole da quello che e' stato il mio primo Segretario. Bentornato!. Lo scrive sui social Ellyrivolta a Pier Luigi Bersani che ha posto fine alla diaspora di Articolo ...

Pd, Schlein incontra Vincenzo De Luca: faccia a faccia dopo la lite sul terzo mandato in Campania e sul silur… la Repubblica

Il Partito democratico continua ad essere il partito di riferimento della maggior parte della Procure del Bel Paese. Pur ...La segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato a Napoli il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il faccia a faccia di oggi, voluto dalla leader Dem dopo le tensioni tra i due degli ultimi gio ...