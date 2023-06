Pd | Conte | ' Schlein? Ancora dissonanze | su guerra non vedo svolte' **

(Di domenica 11 giugno 2023) Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "Per il modo di fare politica dei 5 Stelle, il tema non è trovare compromessi in un incontro di vertice. A noi interessando i progetti e la direzione di marcia". Così Giuseppeal Forum in Masseria intervistato da Bruno Vespa. "Conmaggiore determinazione nel Pd verso il salario minimo legale dove noi siamo attestando da tempo.che si sta smarcando dal Pd renziano del Jobs Act. Io sono bennto se c'è un percorso per un obiettivo condiviso. Ma va preso anche atto che sullanon. Ci sono".

Sondaggio piomba su Schlein: dove arrivaDi Paita, Bonetti e Marattin parlano come di 'una ... Dalstrappano con Ue e Nato: la guerra in Ucraina svela il vero volto della sinistra In una lotta ...Si è invertita la tendenza a sinistra Gli ultimi dati di Monitor Italia confermano una tendenza vista in altri sondaggi: Elly Schlein perde terreno e Giuseppelo guadagna. Secondo il sondaggio Dire - Tecnè, condotto con mille interviste l'8 e il 9 giugno, Fratelli d'Italia rimane il primo partito in Italia, mantenendo una solida posizione con il 30% ...Ilprende ancora una volta le distanze dalla Nato dopo aver messo per mesi in dubbio il ... Sondaggio piomba su Schlein: dove arriva'Indebolita nella sua volontà di integrazione, condizionata ...

**Pd: Conte, 'Schlein Ancora dissonanze, su guerra non vedo ... Gazzetta di Modena

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Siamo rimasti rivoluzionari sennò non sarei stato cacciato da palazzo Chigi”. Così Giuseppe Conte al Forum in Masseria intervistato da Bruno Vespa. E aprendo il colloquio ...Pierluigi Bersani ha annunciato il suo ritorno nel Partito Democratico: la promessa dell'ex segretario del Pd a Elly Schlein e la sua richiesta politica.