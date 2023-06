Pd | Bersani a Schlein | “Da semplice iscritto ci sarò anch’io | è finito il tempo dei fraintendimenti e degli anatemi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) “C’è una novità, nella nuova situazione del Pd alla quale abbiamo dato un contributo. La nostra ispirazione può avere uno spazio dentro la discussione del Pd, senza più il rischio dio di. Ecco, se è così, e io penso che sia così, in libertà e dacianche io“. Lo ha detto Pier Luigiall’assemblea di Articolo Uno in corso alla ex Whirlpool di Napoli, rivolgendosi direttamente alla segretaria del Pd Elly, lì presente, che ha applaudito alla fine dell’intervento insieme all’ex ministro della Salute Roberto Speranza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.