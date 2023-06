Pavoletti regala la Serie A al Cagliari  Altra impresa per Ranieri

(Di domenica 11 giugno 2023) Ilritorna inA dopo un solo anno di assenza grazie ad un gol di. Claudiovince la sua personale scommessa e compie l'ennesima. Grande delusione in casa Bari che si vede sfuggire il ritorno in massimanel recupero quando era a pochi istanti dalla promozione

BARI - Fa festa il Cagliari , che in pieno recupero espugna (1 - 0) il San Nicola di Bari e vola in serie A nella finale di ritorno dei playoff di serie B. Decisivo il gol di Leonardoche fa esplodere di gioia i 1500 tifosi sardi, accorsi nel capoluogo pugliese. Dopo Frosinone e Genoa , è quindi la squadra di Claudio Ranieri ad essere promossa nella massima serie dopo ...... match della finale di ritorno playoff di Serie B 2022/2023 cheagli uomini di Ranieri la ... Nel finale, neo entrato, trova la rete della vittoria e della promozione. E può scattare la ...In pieno recupero Ranieri si gioca la carta della disperazione, buttando nella mischia, tenuto in panchina per un problema fisico. Al quarto minuto di recupero su un cross in area, l'...

Il Cagliari ritorna in Serie A dopo un solo anno di assenza grazie ad un gol di Pavoletti. Claudio Ranieri vince la sua personale scommessa e compie l'ennesima impresa. Grande delusione in casa Bari c ...BARI - E' il Cagliari la terza squadra promossa in Serie A. Nella gara di ritorno dei playoff giocata allo stadio San Nicola, i sardi hanno battuto 1-0 il Bari con un gol di Pavoletti nel recupero che ...