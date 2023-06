Pavoletti fa il miracolo contro il Bari | gol al 94' e il Cagliari torna in Serie A

Il Cagliari è la terza squadra promossa in serie A . Nella finale di ritorno dei playoff giocata al San Nicola , la formazione sarda ha battuto il Bari 1 - 0 con una rete nel recupero diche vale la promozione nella massima serie dopo che la gara di andata giocata in Sardegna si era conclusa 1 - 1. 11 giugno 202379' Dentroper Lapadula, nel Bari entra Ceter per Morachioli 73' Fuori Esposito e Maita ... 49' Chedi Radunovic con il piede destro!!!! Chedira mette giù la palla al limite dell'area,......per Lapadula nei rossoblù e Ceter per morachioli tra gli ospiti 79' -per ... 2023 - 06 - 08 21:46:26 Cagliari - Bari 1 - 0 (secondo tempo):di Radunovic su Cheddira 49' - ...

Il miracolo di Ranieri c'è stato ... Dopo l'80 Folorunsho colpisce l'incrocio dei pali che salva Radunovic. Al 93' uno strepitoso Pavoletti entrato da poco in campo riporta i rossoblù nella massima ...Il Cagliari vola nel campionato di Serie A: decisivo un gol di Pavoletti nella partita del San Nicola contro il Bari ...