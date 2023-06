Paulo Sousa avvistato a cena con De Laurentiis Possibile approdo nella panchina azzurra

Commenta per primo In casa Salernitana avevano previsto e messo in conto tutto, tanto da aver immediatamente inviato - probabilmente per tutelarsi - all'indizzo PEC del tecnicoil rinnovo automatico previsto dal contratto, in cui vige una penale in caso di rescissione. Il ds Morgan De Sanctis aveva dichiarato, alcuni giorni fa, cheavrebbe potuto prendersi ...NAPOLI- Il Napoli è ancora alla ricerca dell'erede di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra nella prossima stagione. Con la pista Italiano che sembra essersi raffreddata, secondo il ' ...Conche tratta con il Napoli, la Salernitana vaglia le varie ipotesi per il prossimo allenatore: salgono le quotazioni di GattusoIl Napoli scompagina i piani della Salernitana. Aurelio De ...

Napoli, irrompe Paulo Sousa: colloquio con De Laurentiis Corriere dello Sport

In casa Salernitana avevano previsto e messo in conto tutto, tanto da aver immediatamente inviato - probabilmente per tutelarsi - all’indizzo PEC del tecnico Paulo Sousa il rinnovo automatico previsto ...Paolo Del Genio ha parlato della scelta del nuovo allenatore del Napoli soffermandosi sugli ultimi nomi che circolano negli ambienti del calciomercato.