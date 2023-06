Paul Heyman | “CM Punk doveva interrompere la streak di Undertaker ma alcuni si opposero”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 11 giugno 2023) Dieci anni fa andava in scena la ventinovesima edizione di Wrestlemania, al MetLife Stadium del New Jersey. Uno dei match di cartello è stato sicuramente lo scontro tra CMe The. Al tempo, il becchino era ancora imbattuto con 20 vittorie e zero sconfitte, un periodo in cui tutta la sua carriera girava ancora sulla cosiddettavincente a Wrestlemania, un match annuale che spesso era considerato anche più importante del main event o dei match titolati. CMera al vertice della sua carriera in WWE, avendo portato avanti un regno come campione mondiale per ben 434 giorni di fila, interrotto solo pochi mesi prima alla Royal Rumble del 2013 per mano di The Rock. Al suo fianco vi erain veste di manager; entrambi iniziarono una rivalità con il ...