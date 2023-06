Passione | studio e dedizione | Paolo | uno dei ‘Giovani della Filiera’ | racconta la sua esperienza

... prima come concorrente della quinta edizione e poi leggendo dai commenti social dei ... spicca quello di Petrelli che scrive: ' Meriti tutto questo per la dedizione e lache ci metti, ...... in realtà, la sua grandeè rivolta a tutto ciò che è "olistico". "Siamo fatti di energia, ci ricorda Elena, tutto quello che richiama l'energia è per me motivo di grande interesse e-...... sempre, a tutte le ore: - conclude Dovigo - con Bike Night accendiamo ladel cicloturismo ... Daniele Lugli, FIAB Ferrara,Sigfrida, Protezione Civile del Comune di Riva del Po Con il ...

I sogni son desideri - La storia di Andrea da Gimigliano, uno dei più giovani macchinisti d’Italia LaC news24