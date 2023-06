Papa Francesco salta Angelus in pubblico | fedeli pregano per lui

(Di domenica 11 giugno 2023)hato la consueta benedizione pubblica della domenica a mezzogiorno, perché ancora in convalescenza dopo un intervento chirurgico all'addome al Gemelli. Un piccolo gruppo diè arrivato al Policlinico Gemelli intorno a mezzogiorno, nella speranza di vedere il pontefice. Ilnon è apparso, ma i presenti hanno pregato per la sua salute.

"Lo staff medico informa che il decorso post operatorio diè regolare. Il Santo Padre continua ad essere apiretico ed emodinamicamente stabile; ha effettuato fisioterapia respiratoria ed ha continuato a mobilizzarsi". Lo rende noto il direttore ...Mara Venier ricorda PierForleo a Domenica In e scoppia a piangere: 'Hai portato solo amore. Ci mancherai'. Poi abbandona lo studio I genitori: 'Ogni anno le facciamo un regalo' 'Ogni ...''Lo staff medico informa che il decorso post operatorio diè regolare''. Lo comunica il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni. ''Il Santo Padre continua ad essere apiretico ed emodinamicamente stabile; ha effettuato ...

Il Santo Padre ha recitato la preghiera dell'Angelus in privato, nella sua stanza al Policlinico Gemelli. Alcuni fedeli presenti nel cortile ...(wn24)-Atri(TE) – Trasferta nella capitale per i ragazzi e gli operatori della fattoria sociale e didattica Rurabilandia della Asp n.2 di Teramo per due giorni ricchi di incontri, emozioni e confronti ...