Paola Di Benedetto | Rkomi e il momento imbarazzante sul palco | ' Sono uscito con lei' E cala il gelo

Diha incantato al Radio Zeta Future Hits 2023 dove ha condotto magistralmente la serata, affiancata da Jody Cecchetto e Camilla Ghini . Tra quelle che si prospettano essere i futuri ......e Giulia, sapete di chi si tratta Irama e Rkomi citanoe Giulia in "Hollywood": ecco chi sono Ovviamente stiamo parlando diDi(ex fiamma di Rkomi) e di Giulia De Lellis ...È bastato uno scatto rubato per riaccendere il gossip sul ritorno di fiamma traDie Federico Rossi , love story giunta al capolinea dopo tre anni d'amore. Entrambi si trovavano al Fabrique di Milano per assistere al concerto degli Zero Assoluto ma, in effetti, ...

Paola Di Benedetto rompe il silenzio sul ritorno di fiamma con Federico Rossi Fanpage.it

Paola Di Benedetto ha incantato al Radio Zeta Future Hits 2023 dove ha condotto magistralmente la serata, affiancata da Jody Cecchetto e Camilla Ghini. Tra quelle che si prospettano essere ...Nella nuovissima hit estiva non è sfuggito il riferimento alle celebri ex fidanzate dei due cantanti Irama e Rkomi, Giulia e ...