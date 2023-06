Panucci | «Inter | tra 3-4 giorni i giocatori capiranno cos’hanno fatto!»

(Di domenica 11 giugno 2023)fa solo i complimenti all’e ai suoiper il cammino realizzato in Champions League nonostante la finale persa a Istanbul CONSAPEVOLEZZA ? Da Istanbul per Sport Mediaset XXL, Christiansi è espresso sulla finale di Champions League: «Il Manchester City è la squadra più forte del mondo, ha fatto quattro gol a tutti quest’anno. L’doveva fare una gara intelligente e l’ha fatta perfetta. Poi sulle occasioni è mancata precisione e fortuna. Il Manchester City aveva l’ossessione di portare a casa la coppa. Inzaghi l’ha preparata benissimo, ma se crei tante occasioni e non la butti dentro l’allenatore non può avere colpe. Cosa resta nei? Ho perso una Champions League contro l’Ajax a quattro minuti dalla fine. C’è ovviamente rammarico, ma tra ...

Con protagoniste Manchester City e, il match andrà in onda su Canale 5 in diretta streaming ... Il pre - partita sarà condotto da Benedetta Radaelli con ospiti in studio Christian, Massimo ......Christian, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Partita e post - partita sono anche in live streaming su sportmediaset.it. Manchester City...... con il delizioso gol all'segnato nella sua prima partita da titolare in serie A col Bari: l'aggancio di tacco, il guizzo in mezzo a Blanc e, il tiro e il gol. Poi il passaggio alla ...

Panucci: «Inter a testa alta! Inzaghi È un grandissimo allenatore» Inter-News.it

Uefa Champions League Finale 2023 | Manchester City - INTER (diretta tv Sky Sport, Canale 5), Finale di Champions League, stasera, tra Manchester City e Inter (diretta Sky Sport e Canale 5). Il match ...Telecronisti, pre e post-partita Manchester City-Inter, finale Champions League 2023 su Sky Sport, NOW e in chiaro su Canale 5.