Pallanuoto femminile | Ungheria-Italia 12-7 Setterosa battuto nell’amichevole di Budapest

(Di domenica 11 giugno 2023) Si chiude la prima parte del common training che ilsta svolgendo con con l’: alla Alfred Hajos dil’amichevole conclusiva viene vinta dalla formazione di casa, che si impone con lo score di 12-7 (1-2, 2-3, 4-2, 5-0). Il percorso della Nazionalena diguidata da Carlo Silipo in vista della World Cup Final, in programma a Long Beach, negli USA, dal 23 al 25 giugno, e dei Mondiali di Fukuoka, in Giappone, dal 14 al 30 luglio, proseguirà con la seconda parte del collegiale congiunto con le magiare dal 12 al 16 giugno ad Anzio: verrà disputata un’altra amichevole giovedì 15 giugno alle ore 20.30. Tabellino12-7 (1-2, 2-3, 4-2, 5-0): Magyari, Szilagyi, Valyi, ...

Busto Nuoto 783 Da segnalare il 4° posto ottenuto da Thomas Codrescu nel Solo maschile oltre al 9° posto per Flaminia Vernice ed al 13° posto per Beatrice Andina nel Solo. Inoltre, il ...A questo link tutti i risultati della squadra. Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Arrivano i verdetti finali nei play-off della Serie A2 2022-2023 di pallanuoto femminile: vengono promosse nella Serie A1 2023-2024 Cosenza Pallanuoto ed US Locatelli Genova, che prendono il posto di ...