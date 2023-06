Pagelle Bari-Cagliari | i voti ai protagonisti del match

(Di domenica 11 giugno 2023) I top e flop e iaidelvalido per la finale di ritorno dei playoff di Serie B:Ledeideltra, valido per la finale di ritorno dei playoff Serie B 2022/2023. TOP: Luvumbo, Azzi, Caprile FLOP: Cheddira, Dorval, Zappa: a fine gara

Cagliari -: leCaprile 6: Non può nulla sul colpo di testa di Lapadula, bravo a prenderlo in controtempo. Per il resto del match è poco sollecitato ma quando c'è da intervenire è attento.Ledi Cagliari -1 - 1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l'andata della finale playoff di Serie B. Primo dei due atti con in palio la Serie A all'Unipol Domus e ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la finale di andata dei playoff di Serie B:Cagliari -Ledei protagonisti del match tra Cagliari e, valido per la finale di andata dei playoff Serie B 2022/2023. VOTI CAGLIARI (4 - 3 - 1 - 2): Radunovic 8; Zappa 6, Goldaniga 6.5, Altare ...

Le pagelle di Cagliari-Bari: Radunovic supermen, disastro Altare L'Unione Sarda.it

Sono pochissimi i successi biancorossi casalinghi al San Nicola contro il Cagliari. Il più celebre (e largo) è datato 20 gennaio 1991, in Serie A con la squadra rossoblù allenata nientepopodimeno che ...Chi avrebbe mai immaginato che, a Cagliari, il Bari avrebbe letteralmente assediato la squadra di casa per almeno un’ora Solo i miracoli, speriamo irripetibili, del portiere in gran forma ...