Pagelle Bari-Cagliari 0-1 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

(Di domenica 11 giugno 2023) Lee idi0-1, match della finale di ritorno playoff diche regala agli uomini di Ranieri la promozione inA. Nei primi 45? è la squadra di Ranieri a sfiorare più volte il gol: prima con Deiola dopo un colpo di testa di Dossena, poi con un tiro di Luvumbo e infine con un colpo di testa pericoloso di Di Pardo. Caprile risponde presente e blinda la porta. Ad inizio ripresa subito una chance per ilcon il neo entrato Ricci che sfonda in area ma a tu per tu con Radunovic non trova la porta. Nel finale Folorunsho colpisce il palo con un gran destro da fuori. Nel finale Pavoletti, neo entrato, trova la rete della vittoria e della promozione. E può scattare la festa ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la finale di ritorno dei playoff di Serie B: Bari - Cagliari Le pagelle dei protagonisti del match tra Bari e Cagliari, valido per la finale di ritorno dei playoff Serie B 2022/2023. TOP: Luvumbo, Azzi, Caprile FLOP: Cheddira, Dorval, Caprile 6: Non può nulla sul colpo di testa di Lapadula, bravo a prenderlo in controtempo. Per il resto del match è poco sollecitato ma quando c'è da intervenire è attento.

87' - Ultima mossa di Ranieri: Pavoletti per Luvumbo 87' - Tre minuti alla fine, sale il supporto del pubblico 84' - Clamorosa traversa di Folorunsho, che strozza l'urlo di ...