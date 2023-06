(Di domenica 11 giugno 2023) Dopo due intensi giorni di lavoro e confronto è stata diffusa dai Promotori del Vertice di Vienna per lala Dichiarazione finale della società civile internazionale, che verrà inviata first appeared on il manifesto.

Pace con mezzi pacifici. Cessate il fuoco e negoziati ora ... Emergency

Il summit internazionale della società civile contro il conflitto in Ucraina si è chiuso con un appello ai governi per un cessate il fuoco e negoziati. Una settimana di mobilitazione a inizio ottobre ...