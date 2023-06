Oroscopo Paolo Fox 12 giugno 2023 | lunedì impegnato per Capricorno | Cancro sereno

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 11 giugno 2023) L'diFox del 12rivela in anteprima che giornata sarà. La Luna ancora in Ariete permetterà alla settimana di iniziare in maniera energia. C'è chi sarà impegnatissimo e chi trascorrerà una giornata serena. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di12, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato (qui le previsioni della settimana).12diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete invita a dare un'accurata ripassata alle bollette, in quanto qualcosa potrebbe essere in scadenza. Questa nuova settimana partirà forte poiché ...