Ormeggi irregolari | sanzionate a Capri decine di imbarcazioni

(Di domenica 11 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRaffica di multe da parte dei Carabinieri della stazione die della capitaneria di Porto nella baia di Marina Piccola, nello spazio antistante allo Scoglio delle Sirene. Nello specchio d’acqua, tra bagnanti e turisti, i militari hanno sanzionatodiche si eranoate proprio in prossimità del moletto di sbarco e della spiaggia libera affollata di bagnanti. L’operazione scattata stamattina riguarda non solo la violazione della normativa che fissa le distanze deglia cento metri dalla spiaggia, ma anche la tutela della sicurezza di persone e natanti che frequentano quel tratto di spiaggia, diventato ormai uno scalo marittimo abusivo in violazione del codice della navigazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.