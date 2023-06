Open Arms | Richard Gere testimonierà contro Matteo Salvini L’ex premier | “Noi porteremo Lino Banfi”

(Di domenica 11 giugno 2023) L'attore americanopotrebbe essere coinvolto come testimone nel processo relativo al caso. Durante un'intervista al Guardian,ha commentato la situazione dicendo: "Abbiamo visto più di cento persone a bordo e mi sono vergognato che abbiamo così tanto e non siamo in grado

Children.' The doors are flungand out jumps a fiery - haired woman in her 40s: Oksana Galkina. Their goal Reclaiming the children Russia had wrenched from their. Galkina's story offers a ...In merito al processo sullache lo vede imputato a Palermo Salvini ha fatto una battuta su Richard Gere: "Ho scoperto questa mattina che verrà a deporre il 15 settembre come teste delle ...A dirlo è stato il celebre attore americano in un'intervista al giornale inglese The Guardian, in merito alla vicenda dell'agosto 2019 in cui lui stesso intervenì insieme al fondatore di, ...

Processo Open Arms, Richard Gere pronto a testimoniare. Salvini: "Se viene chiamo mia mamma" La Repubblica

Il Resuttana San Lorenzo cambia denominazione. Ecco la nota: “Il Resuttana San Lorenzo ha attraversato 10 anni di vittorie e sconfitte, di gioie e delusioni, di crescita costante e di programmazione m ...L’attore americano Richard Gere interviene sul caso Open Arms e potrebbe essere chiamato in qualità di testimone al processo. “Mi sono vergognato che abbiamo così tanto e non siamo in grado di abbracc ...